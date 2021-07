Mercato Udinese – Nuovo affondo per Molina: ecco i dettagli

Mentre l'Udinese prepara la nuova stagione, la società pensa al mercato. Dopo De Paul e Musso, anche Molina è nei radar di una big di A

L'Udinese continua a preparare la nuova stagione in attesa dei rinforzi dal mercato. Dopo le partenze di De Paul e Musso la società dovrà sostituire due pilastri come loro per consegnare una rosa competitiva a Gotti. Ma le voci di mercato ad Udine non sono finite qui. Un altro argentino, infatti, è finito sul taccuino di una big e stiamo parlando di Molina. Secondo calciomercato.it, Marotta avrebbe in mente di prelevare l'esterno per portarlo a Milano. L'Udinese però non ha intenzione di fare sconti e vorrebbe trattenere il calciatore per un'altra stagione almeno. La società nerazzurra studia la formula adatta per ammorbidire le richieste di Pozzo. Ecco come.