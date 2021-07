Calciomercato Udinese – Per Pozzo c’è un solo incedibile

La dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra forte in vista della prossima stagione. Ecco chi è l'unico incedibile

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato tra le prime dieci squadre in classifica. Non sarà facile, ma con qualche nuovo innesto i bianconeri potrebbero essere la sorpresa della Serie A 2021/2022. Le partenze di Juan Musso e Rodrigo De Paul hanno dimostrato che chiunque in caso di buona offerta può partire. Il patron Pozzo considera incedibile un solo calciatore. Vediamo di chi si tratta.

Arrivato dall'Anderlecht, nell'estate del 2017 per tre milioni di euro, Bram Nuytinck è diventato uno dei leader della squadra. Lo stesso olandese, nella recente intervista durante la conferenza di presentazione della seconda maglia per la prossima stagione, ha affermato di sentirsi una colonna di questo club. Il classe '90 ha raggiunto la piena maturazione ed è pronto a guidare i bianconeri ancor più da protagonista. Infatti, secondo gli ultimi rumors, la società avrebbe deciso di affidare la fascia da capitano (rimasta senza padrone dopo la partenza di De Paul) proprio al difensore numero diciassette. Il trentunenne ha già ricoperto questo ruolo nello scorso campionato contro il Cagliari, quando l'argentino era fuori per squalifica. Per capire l'importanza di Nuytinck basta citare un dato: con lui in campo l'Udinese ha una media punti di 1,65 a partita. In sua assenza, scende a 0,38. Pozzo ha deciso di non vendere per nessun motivo l'ex Anderlecht. Vediamo chi potrebbe affiancare l'olandese in difesa.