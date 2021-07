Calciomercato Udinese – Un attaccante potrebbe finire in Giappone

L'Udinese deve trovare una nuova sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici

L'Udinese è al lavoro per preparasi in vista della prossima stagione. La società ha fissato l'obiettivo: terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. I bianconeri non arrivano tra le prime dieci squadre, addirittura dal 2013, quando ancora c'erano mister Guidolin, capitan Di Natale, Luis Muriel, Mehdi Benatia e tanti altri. La società friulana vuole far tornare i tifosi ad entusiasmarsi come ai vecchi tempi. Per farlo, servirà un importante calciomercato. Le due brutte notizie sono ormai ufficiali: Juan Musso e Rodrigo De Paul non vestiranno più la maglia dell'Udinese. Il primo è stato ceduto all'Atalanta, mentre il secondo all'Atletico Madrid. Entrambi realizzeranno il sogno di giocare in Champions League. I due argentini non saranno gli unici a lasciare il Friuli. Marino sta cercando una sistemazione ai vari esuberi. C'è un attaccante che potrebbe finire in Giappone. Ma vediamo i dettagli.