Calciomercato Udinese – Si complica l’affare Simy: il motivo

L'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dell'Udinese è Simy. Secondo Sky Sport, la trattativa rischia di saltare: il motivo

Dopo stagioni anonime, l'Udinese vuole tornare grande. Fino a qualche anno fa, la squadra lottava regolarmente per un posto in Europa. Ora le tendenza è cambiata, ma i bianconeri far entusiasmare i tifosi come accadeva in passato. Tuttavia, i friulani dovranno fare a meno di Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il portiere è stato fortemente voluto da Gasperini all'Atalanta, mentre il secondo giocherà sotto gli ordini del Cholo Simeone. Dalle loro cessioni, la società di Pozzo ricaverà circa cinquantacinque milioni di euro. Marino è al lavoro per migliorare tutti i reparti. Sicuramente, arriverà un rinforzo in attacco, ma con molto probabilità non sarà Nwankwo Simy. Ma vediamo i dettagli