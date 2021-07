News Udinese – Concluso il secondo giorno di ritiro

Ieri è andata in scena la seconda seduta della stagione dell'Udinese. Andiamo a vedere come Mister Gotti ha suddiviso l'allenamento

Ieri è andata in scena la seconda seduta della stagione dell'Udinese, anche in questa seconda giornata di allenamento la squadra ha svolto una seduta doppia. Ricordiamo che ci sono ancora diversi assenti come Stryger Larsen e Nahuel Molina, entrambi impegnati fino a qualche giorno fa con le rispettive nazionali. Ora andiamo a vedere come Mister Gotti ha suddiviso l'allenamento.

La doppia seduta

Nella prima parte tutta la squadra ha svolto principalmente esercizi in palestra o aerobici, concentrandosi principalmente sul lavoro fisico e senza toccare il pallone. I giocatori hanno pranzato nelle strutture del centro sportivo Bruseschi e solo dopo qualche ora di riposo sono scesi in campo per una seconda seduta. In questa parte della giornata i giocatori hanno svolto diversi esercizi palla al piede. Il mister ha inoltre assieme alla squadra provato nuovi schemi e probabilmente il nuovo modulo, dato che le sue affermazioni di ieri fanno pensare ad un discostamento dal celebre 352 usato negli ultimi due anni. L'allenamento è poi andato a concludersi con la classica partitella. Quale sarà il prossimo impegno dei beniamini bianconeri?

Prossimi impegni

La squadra tornerà soltanto in questo pomeriggio ad allenarsi, il mister cha concesso a tutti una mezza giornata libera, dopo la ripartenza e le due prime giornate di ritiro non proprio leggere. I giocatori si ritroveranno ancora al campo d'allenamento dell'Udinese, dato che fino adomenica non è prevista la partenza verso l'Austria. Il giorno prima gli uomini del tecnico Gotti avranno la loro prima amichevole stagionale, il primo test importante in cui poter vedere le condizioni dei giocatori e anche poter provare qualche nuova disposizione tattica. L'avversario non è proibitivo dato che si parla di una squadra di seconda divisione slovena, l'ND Bilje. Ieri sono state ufficializzati gli impegni del precampionato bianconero, scopri contro si batterà l'Udinese nel mese di Luglio <<<