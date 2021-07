Calciomercato Udinese – L’attaccante ha le valigie in mano

Il reparto offensivo dell'Udinese subirà diversi cambiamenti. Un attaccante è pronto a dire addio: la situazione

Ad oggi, l'Udinese(ad eccezione dell'arrivo a parametro zero di Daniele Padelli) ha chiuso solamente operazioni in uscita. Le due cessioni effettuate saranno difficili da digerire, ma la società non poteva fare altrimenti. Juan Musso è stato venduto all'Atalanta per venti milioni di euro, mentre Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Operazione chiusa per trentacinque milioni. La dirigenza friulana avrà quindi a disposizione circa sessanta milioni di euro da reinvestire sul mercato. Tuttavia, i due argentini non sono gli unici che lasceranno la squadra. Infatti, Pozzo non considera incedibile nessuno e in caso di buona offerta lascerebbe partire chiunque. C'è un attaccante con le valigie in mano. Vediamo i dettagli.

Okaka in partenza

Oltre a Fernando Llorente che potrebbe tornare in patria, anche Stefano Okaka sembrerebbe stia cercando una nuova sistemazione. L'attaccante non ha avuto una stagione brillante: in ventidue partite ha segnato quattro gol e fornito un assist. Bottino abbastanza povero. L'Udinese, in vista del prossimo campionato, vorrebbe puntare su un nuovo bomber in grado di garantire almeno dieci o quindici gol all'anno. Nei giorni scorsi, l'ex Roma è stato accostato ai turchi del Rizespor, ma la trattativa non è mai decollata. Secondo le ultime indiscrezioni, il classe '89 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre italiane. In particolare, Okaka piace a Torino e Spezia, ma anche a club di Serie B che vogliono conquistare la promozione come Monza e Parma. Vediamo chi potrebbe sostituire Okaka.

Cercasi bomber

I nomi sono sempre i soliti. Il preferito rimane Nwankwo Simy del Crotone, ma si valutano anche alternative più economiche, come per esempio Gianluca Lapadula. Più difficile la pista che porta a Kouamé, con l'ivoriano che potrebbe finire all'estero. Interesse anche per Caprari e Defrel.