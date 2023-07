Mercato Udinese | Se parte Beto, spunta l’idea Nsame dello Young Boys

L'attaccante piace alla dirigenza bianconera per costo, attorno ai 3 milioni e per caratteristiche di gioco: forte di testa e nel far salire i compagni. Nsame nell'ultima stagione, in Svizzera, ha realizzato 20 gol in 31 presenze e conosce già la Serie A, avendo militato nel Venezia targato 2021/22. Attenzione però al Genoa, neopromossa che ha acquistato anche l'ex obiettivo bianconero Retegui, e a vari club esteri. La punta 30enne potrebbe fare molto comodo ai bianconeri soprattutto per la grande esperienza internazionale accumulata e per rappresentare una valida alternativa a Success, in caso di partenza di Beto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'incontro e di conseguenza andiamo a vedere il commento del match. Ecco il riassunto della terza vittoria stagione per l'Udinese <<<