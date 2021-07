Calciomercato Udinese – Piace un nerazzurro: colpo possibile?

Un altro nome è stato accostato all'Udinese. Si tratta di Andrea Pinamonti che a Milano non trova molto spazio: i dettagli

Già in passato l'Udinese aveva seguito Andrea Pinamonti. Secondo le ultime voci di mercato, i friulani sarebbero nuovamente interessanti alla punta. Il giocatore non rientra nei piani di Simone Inzaghi ed è stato messo sulla lista dei cedibili. Tuttavia, la trattativa non è per niente facile. Il classe '99 potrebbe arrivare in prestito gratuito per un anno, ma c'è il problema legato allo stipendio. L'ex Genoa, infatti, percepisce 2,2 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per le casse dei bianconeri. Zhang sarebbe disposto anche ad aiutare la società bianconera pagando circa il 20-25%, ma la cifra rimane comunque alta. Sul bomber hanno chiesto informazioni anche altre squadre di Serie A, tra cui la Salernitana, il Venezia, il Cagliari ed il Bologna, ma a queste condizioni è quasi impossibile per tutti. Ecco gli altri attaccanti sondati da Marino.