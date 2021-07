News Udinese – Trovato il sostituto di Rodrigo De Paul

La mediana è stata lasciata libera dal giocatore argentino. Il mister, ieri sera ha fatto capire chi sarà il nuovo titolare nel centrocampo

L'idea della società, salvo clamorose occasioni di mercato, è quello di pescare direttamente dalla propria rosa. Il nome che fa al caso del tecnico bianconero è stato spesso accantonato in queste ultime due stagioni, ma le sue qualità in mezzo al campo non sembrano poter essere messe in discussione, stiamo parlando del centrocampista brasiliano Walace. Ben 6 sono stati i milioni spesi dal patron Pozzo nel Agosto 2019 per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore ex Ambrugo ed Hannover. Nella sua esperienza tedesca aveva fatto vedere a tutti la grande corsa e la grande costanza che poteva mettere in campo. Il ventiseienne ha giocato più di 50 partite da titolare nelle tre stagioni in Bundesliga condite da tre gol, non tantissimi, ma dobbiamo pensare che certamente non è la sua specialità.