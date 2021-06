Mercato Udinese- Il post Musso e de Paul. I possibili scenari a Udine

Il club di Pozzo dovrà lavorare su un mercato ricco in entrata: i sostituti di Musso e de Paul, un bomber, un esterno mancino e un difensore

Udine.IlMessaggero Veneto cerca di individuare i giocatori che potrebbero essere le colonne dell'Udinese che verrà. Un' operazione non facile in un momento in cui la nuova squadra è tutta da fare.

Cinque titolari se partono Musso e De Paul - L'estate è la stagione del calciomercato. L' Udinese si appresta a salutare sicuramente De Paul e molto probabilmente anche Musso. E, dunque, nel caso dovesse andar via Musso servirà un nuovo portiere, e una mezzala, visto che Walace e Arslan in quel ruolo sono dei ripieghi al posto di De Paul. Inoltre se non verrà riscattato Bonifazi, con Samir che potrebbe aver chiuso la sua parentesi friulana, servirà un difensore centrale. E bisognerà cercare anche un laterale sinistro alla Sema, visto che Zeegelaar in quel ruolo non ha dato garanzie. A destra, poi, anche Molina avrà bisogno di un sostituto. Infine, lo sappiamo, l'Udinese ha bisogno di una punta. E forse di altro ancora, visto che la situazione di Deulofeu non è del tutto chiara.

Destinazione Musso- Il club nerazzurro pur non avendo disponibilità economica per il post Handanovic continua a mantenere i contatti per Juan Agustin Musso. Negli ultimi mesi, il nome di Musso è stato accostato a diverse squadre della Serie A. Merito anche delle parole del diretto interessato, che non ha mai chiuso la porta a un trasferimento. Il 15 febbraio, intervistato ai portoghesi dichiarava : “Mi ha fatto piacere, l'interesse mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. (...) Ho sentito anche del club giallorosso ma tutto questo mi ha influenzato solo positivamente. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo. Questo è ciò che sogno”. Il contratto dell’argentino scade nel 2023 e l’Udinese non ha intenzione di venderlo a prezzo di saldo.