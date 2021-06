Notizie Udinese – Verso l’annuncio del Gotti ter. Con o senza de Paul?

De Paul sempre più lontano da Udine ma a disposizione di Gotti c'è un organico adeguato. Verso la definitiva consacrazione del Mister

Quello che Il Gazzettino definisce il 'Gotti tre' sarà di fatto il primo anno senza De Paul anche se la destinazione finale dell'argentino non appare ancora chiara. Quel che è certo è che è arrivata l'ora di fare il grande salto per il campione argentino, ma il mister non ha di che preoccuparsi. Vediamo perché.

Che fine farà de Paul? - Andrea Carnevale ha parlato del futuro di De Paul. Queste le sue parole : "Diciamo che può fare tutto ed è diventato molto fisico, So che ci sono diverse squadre, lo vogliono un po' tutti. Il mio pensiero è che lui sceglierà la squadra, ha una serie di richieste e vedremo se andrà in Italia o all'estero”. Il dirigente dell'Udinese ed ex azzurro, è intervenuto anche ad Arena Maradona su Radio CRC. Incalzato circa un possibile futuro di de Paul a Napoli risponde così : “De Paul al Napoli? Tutto è possibile. Negli ultimi anni Rodrigo ha avuto dei miglioramenti impressionanti: è un giocatore consacrato e molto richiesto. Se andasse al Napoli mi farebbe molto piacere e le possibilità ci sono", conclude Carnevale.

Il Gotti ter - La proprietà metterà a disposizione di Gotti un organico adeguato, che lui dovrà sfruttare al meglio. Orbene, dopo un campionato in cui sono stati conquistati 5 punti in meno rispetto a un anno fa ed è venuto a mancare un gioco apprezzabile, il mister non sarebbe stato confermato. Esserci ancora è motivo in più, da parte del tecnico, per sentirsi tranquillo. La prossima potrebbe essere la stagione della sua definitiva consacrazione. Ovviamente dovrà fare tesoro degli errori commessi. Quando verrà annuncerà ufficialmente il Gotti Tre? Forse oggi, forse lunedì, ma a questo punto la data per l'allungamento del matrimonio diventa totalmente secondaria. Gotti, se tutto andrà per il meglio, diventerà uno degli allenatori con più presenze sulla panchina. Ora è a 76 e in stagione supererà quota 100: un traguardo in serie A riuscito solo a Guidolin, Bigogno, Spalletti, Marino, Ferrari e Zaccheroni. Buon lavoro Mister!