Mercato Udinese – Schira: ”Maximiano è il preferito per il dopo Musso”

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il sostituto di Musso

Redazione

Oggi primo luglio, inizia ufficialmente il calciomercato. Sarà un'estate lunga e particolare per i dirigenti dell'Udineseche dovranno trovare i sostituti dei due big che lasceranno il Friuli: Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il centrocampista si trasferirà all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro, mentre il portiere rimarrà in Italia, ma indosserà la maglia dell'Atalanta. Affare in dirittura d'arrivo, con l'accordo trovato sulla base di un'offerta da venti milioni senza contropartite. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per individuare gli eredi dei due argentini. Per sostituire il capitano, i maggiori indiziati sembrano essere Junior Messias del Crotone e Robin Quaison del Mainz. Sul nuovo numero uno, invece, sembrano esserci delle novità, come riferito dal giornalista Nicolò Schira.

Maximiano è l'obiettivo principale

Attraverso il proprio profilo Twitter, il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il nuovo portiere dell'Udinese. ''Il portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiano è l'obiettivo numero uno dei bianconeri per la porta come erede di Juan Musso, ad un passo dall'Atalanta. Maximiano, classe '99, l'anno scorso è stato titolare, per poi diventare la riserva dell'esperto Adan nella gestione di Ruben Amorim, che ha riportato i Leoes al titolo: ora potrebbe lasciare il club che l'ha cresciuto e sbarcare in Serie A con la maglia dell'Udinese.''

Altri candidati

La società friulana valuta anche altri profili. Piace molto Agustin Rossi del Boca Juniors che costa circa sei milioni di euro. In lizza c'è anche Matheus, brasiliano classe '92, in forza al Braga. Nelle ultime ore, è stato accostato anche il nome di Jesse Joronendel Brescia. I rapporti tra le due società sono buoni e Cellino potrebbe decidere di far partire il finlandese per ''soli'' due milioni di euro. Nel frattempo, l'Udinese ha rinnovato il prestito di un attaccante.