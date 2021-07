Calciomercato Udinese – Si tenta il colpo dal Napoli: ecco la formula di Marino

L'Udinese è sempre a caccia di rinforzi per completare la propria rosa. Nelle ultime ore sta prendendo forma una trattativa inaspettata

Redazione

L'Udinese prosegue con la preparazione alla nuova stagione. I ragazzi di Gotti domani affronteranno il Lens in Francia alle ore 18. Si prevede un grande afflusso di pubblico per i padroni di casa. Si prospetta un' atmosfera calda per i bianconeri, che così avranno modo di riabituarsi alla presenza dei tifosi. Luca Gotti avrà modo di insistere ancora sui meccanismi solidi della difesa a 3 dell'Udinese. Per il momento, infatti, l'alternativa della difesa a 4 resta tale: solo al termine del mercato, e con la rosa al completo, i friulani inizieranno a puntarci forte. E il direttore tecnico Marino lo sa che servono innesti per rinforzare la rosa, ecco perché sta prendendo forma una trattativa. Scopriamo i dettagli <<<

Marino fiuta l'affare

Il dirigente bianconero è alla ricerca dei profili indicati da mister Gotti. Infatti all'Udinese occorrono: un difensore centrale, un centrocampista di qualità ed una prima punta. Queste sono le priorità, tutte le altre trattative verranno in un secondo momento. Ma qualora si decidesse davvero di puntare su un nuovo modulo (4231 provato più volte in ritiro) ecco che ci sarebbe necessità anche per qualche innesto sugli esternioffensivi. Ed è per questo motivo che Marino ha messo gli occhi su Ounas del Napoli. Il calciatore è chiuso in Campania da Insigne, Lozano, Politano e prenderebbe in considerazione anche una nuovaesperienza. Ecco la formula che ha in mente l'Udinese.

La formula

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pozzo e Marino starebbero pensand0 di imbastire la trattativa su un prestito con diritto di riscatto. Ma al momento il Napoli non è intenzionato ad aprire a questo tipo di formula. Infatti i partenopei per poter agire in entrata hanno bisogno di cedere qualcuno e aprendo al prestito non avrebbero grandi spazi di manovra. Si può lavorare magari inserendo un obbligo di riscatto. Le prossime settimane saranno decisive sullo sviluppo di questa trattativa. Nel frattempo i dirigenti dell'Udinese sono concentrati anche su un altro obiettivo: ecco tutto quello che c'è da sapere <<<