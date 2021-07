Mercato Udinese – Pedullà: ”Saltato Romero, bianconeri su Simy”

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, ha affermato che l'Udinese è tornata alla carica per Simy

Redazione

Oggi inizia ufficialmente il calciomercato e l'Udinese non vuole farsi trovare impreparata. Per il momento, la società friulana ha chiuso due operazioni. La prima è l'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli, fresco vincitore del campionato con i nerazzurri. La seconda è la cessione a titolo definitivo del centrocampista Svante Ingelsson all'Hansa Rostock. A breve arriveranno altre due fumate bianche: la cessione di De Paul all'Atletico Madrid e quella di Musso all'Atalanta. Venduti i due argentini, i bianconeri avranno a disposizione un bel tesoretto da investire. Sicuramente, verrà rinforzato il reparto offensivo. Un concreto obiettivo per l'attacco è Nwankwo Simy, reduce da una stagione incredibile in cui ha segnato venti gol. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione.

Le parole di Pedullà

Attraverso il proprio sito, l'esperto di mercato, ha aggiornato sulla situazione del nigeriano. ''Simy lascerà il Crotone nei prossimi giorni. L’attaccante ha diverse proposte anche dall’estero, ma preferirebbe restare nel nostro campionato. Vi abbiamo parlato della Fiorentina, ci sono le due squadre di Genova, ma attenzione alle sorprese. Una pista da tenere in considerazione è quella che porta a Udine, a maggior ragione dopo il naufragio della trattativa per Maxi Romero che non ha superato le visite mediche''.

Tuttavia, Simy non è l'unico attaccante finito nel mirino di Pierpaolo Marino. Piace molto anche Gianluca Caprari, reduce da una buona stagione al Benevento, in cui ha segnato cinque gol e fornito sei assist in trenta partite di campionato. Terminato il prestito, è tornato alla Sampdoria. Un altro profilo accostato ai bianocneri è quello di Christian Kouamé. L'ivoriano viene da un'annata abbastanza negativa ed Udine potrebbe essere l'ambiente giusto per ripartire. Nel frattempo, è ufficiale il rinnovo del prestito per un altro anno di Nacho Pussetto. Attenzione, poi, ad un attaccante in uscita. Ecco di chi si tratta.