Mercato Udinese – Sportmediaset tuona: “Pronto un colpo dal Bayer”

Il mercato dell'Udinese si sta infiammando. Secondo Sportmediaset una trattativa è stata avviata nella serata, scopri di chi si tratta

La trattativa avviata potrebbe portare molto entusiasmo in casa bianconera, parliamo di un giocatore dal profilo internazionale e che come detto proviene dalla Bundesliga, il nome che tutti aspettavano è Wendell. Il terzino cresciuto in Brasile tra il Gremio e campionati minori è arrivato in Germania da giovanissimo nella stagione 2012/2013. La squadra tedesca l'ha preso sotto la sua ala e fatto crescere fino ad arrivare alla completa maturazione calcistica. Il terzino brasiliano ha giocato ben quaranta partite nelle migliori competizioni europee come Champions League ed Europa League. Inoltre può mettere nel suo bagaglio un enorme esperienza in campo nazionale con più di 200 presenze tra Bundesliga e coppa di Germania. Ora il giocatore si è detto pronto ad una nuova avventura, e la squadra del patron Pozzo, visto anche uno Stryger Larsen in partenza, si è fatta subito presente. Andiamo a scoprire il costo del giocatore.