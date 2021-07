News Udinese – Campoccia: ”Pronti a reinvestire gli incassi delle cessioni”

Il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato delle cessioni di Rodrigo De Paul e Juan Musso, ma non solo

L' Udinese è al lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato nella parte sinistra della classifica. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno di Juan Musso e Rodrigo De Paul . Il portiere è ufficialmente un giocatore dell' Atalanta , mentre il centrocampista è ad unpasso dall' Atletico Madrid . Il vice presidente del club, Stefano Campoccia , ha affermato che la società reinvestirà buona parte del guadagno per acquistare nuovi innesti. Queste le sue parole, durante la conferenza di presentazione della maglia away .

DACIA ARENA - ''Penso che la differenza, senza nulla togliere alle altre società, la faccia il nostro Dacia Arena , che è un elemento fulcro di tutta la pianificazione strategica, così siamo riusciti a creare l’attenzione di un grande gruppo e grazie a quest’ ultimo come una catena riusciamo a crearne altre, grazie a questo gruppo e al palcoscenico della Serie A . Credo tutto questo venga apprezzato non solo da Dacia nostro partner, ma da tutti gli altri, che vedono nell’ Udinese azienda capace di programmare. Tutto questo grazie alla famiglia Pozzo , che negli ultimi 27 ha saputo coltivare e costruire talenti continuamente, anche cambiando il modello quando necessario''.

CESSIONI DE PAUL E MUSSO- ''Questo porta anche ad addii dolorosi come può essere quello di De Paul 0 Musso. Ma in tutto il discorso che ho fatto c’è anche da considerare l’aspetto economico e la sostenibilità, vendere subito è pianificazione, capacità di mettersi fuori dalle secche di un mercato che non riesce a comprare, ma poi l’incasso viene come sempre reinvestito per costruire in casa nuovi talenti e continuare la catena. Penso poi che sicuramente ci fossero state le prestazioni dei tre ragazzi oggi presenti alla presentazione delle maglier il mister sarebbe stato ancora più contento e l’anno scorso i risultati sarebbero stati anche migliori''.Nel frattempo, è iniziata la nuova stagione.