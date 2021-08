Mercato Udinese – Caccia all’ultimo colpo / Tutte le novità

Nelle ultime ore si sta aprendo uno scenario interessante, scoprilo assieme a noi. Il giocatore pronto a sbarcare in Italia

Mancano meno di 48h alla fine del mercato . La società bianconera è pronta per sfoderare l'ultimo colpo e mettere a posto la rosa. Regalando un team profondo al tecnico italiano Luca Gotti . I ruoli da migliorare al momento sono ancora due , il difensore centrale e se dovesse arrivare anche una prima punta . Per il primo ruolo, è arrivato nelle ultime ore l'argentino, direttamente dall'Atletico Madrid, Nehuen Perez. Forse però potrebbe non bastare ed anzi, dovrebbe servire anche un altro giocatore, in modo da rendere la difesa il più profonda possibile. Nelle ultime ore si sta aprendo uno scenario interessante, scoprilo assieme a noi .

Il giocatore al centro di questa trattativa e di conseguenza anche al centro di questo articolo è Yerson Mosquera . Il colombiano classe 2001 è appena stato acquistato dai Wolves, squadra di Premier League, gestita dall'agente Mendes. Il cartellino non è stato dei più convenienti, dato che sono stati sborsati ben cinque milioni di euro. Il difensore arriva dalla Colombia, più precisamente dall'Atletico National, dove era diventato a soli vent'anni un punto fisso ed insostituibile. Ben sette presenze, quasi tutte da titolare in Coppa Libertadores. Lo scenario di mercato è stato formulato, scoprilo assieme a noi . Si parla di un prestito interessante.

Come detto, il giocatore è appena stato acquistato dai Wolves, di conseguenza è praticamente impossibile che possano privarsene a titolo definitivo. Però, al momento, la squadra d'oltremanica, sta cercando una destinazione per il talentino, in modo da poter acquisire esperienza europea e giocare il più possibile. Il D.S. Marino, sta fiutando questa occasione, dato che si assicurerebbe a 0 per una stagione le prestazioni dell'asso colombiano. Risolverebbe, anche, tutti i problemi in difesa e potrebbe affrontare la stagione con più tranquillità.