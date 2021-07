News Udinese – De Paul e Molina trionfano con l’Argentina

L'Argentina di De Paul e Molina supera in finale il Brasile per 1-0 e vince la sua quindicesima Copa America

Come detto, De Paul è stato uno dei protagonisti di questa finale. Oltre al passaggio decisivo, ha incantato tutti con la sua qualità e le sue giocate. Nahuel Molina , invece, non è sceso in campo. Il ct Lionel Scaloni ha preferito Gonzalo Montiel e l'esterno bianconero non ha potuto dare una mano alla sua squadra. Poco male, la felicità è stata tanta lo stesso, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram da entrambi i calciatori ''friulani''.

Con la fine della Copa America, si dovrebbe sbloccare il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. L'affare non è mai stato in dubbio, nonostante qualche voce. L'accordo tra le due società è stato trovato per trentacinque milioni di euro. L'ormai ex capitano dell'Udinese è pronto ad abbracciare Simeone. Discorso diverso per Molina. L'esterno ha diverse richieste, ma partirà solo in caso di offerta irrinunciabile (circa venti milioni). Nel frattempo, i bianconeri sono interessati ad un altro protagonista della Copa America. Ecco chi è.