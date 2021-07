Calciomercato Udinese – Dalla Spagna sono certi: una punta è vicina all’addio

L'Udinese ha bisogno di sfoltire la rosa. Nelle ultime ore un club spagnolo ha messo gli occhi su un attaccante bianconero

Redazione

I friulani continuano nella loro opera di preparare la prossima stagione. Ormai anche il secondo giorno di ritiro in Austria sta per finire ma l'Udinese non ha intenzione di fermarsi. Si lavora duramente sia in campo che fuori. La società sta cercando di accontentare le richieste di mister Gotti. Infatti dopo l'acquisto di Udogie e Silvestri, la dirigenza vuole continuare a regalare nuovi rinforzi al proprio allenatore. Ma prima di farlo c'è bisogno anche di sfoltire la rosa. L'Udinese infatti non vuole aspettare gli ultimi giorni di mercato per piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani tattici del tecnico bianconero. Ecco perchè nelle ultime ore è rimbalzata una notizia riguardante un calciatore dell'Udinese. Vediamo meglio nel dettaglio.

Ritorno in Spagna?

Dalla Spagna sono sicuri: un calciatore dell'Udinese sarebbe vicino al ritorno nella penisola iberica. Si tratta dell'attaccante Cristo Gonzalez, reduce da due gol nell'ultima amichevole disputata. Il giovane calciatore spagnolo avrebbe attirato su di sé le attenzioni del Real Saragozza. Il club aragonese vuole rinforzare il proprio reparto offensivo e il calciatore dell'Udinese farebbe al caso loro. In questo momento le società stanno allacciando i contatti e chissà che non possano aversi importanti novità già nel weekend. Per Cristo sarebbe un ritorno in Spagna dopo la recente esperienza al Mirandes dove ha messo assegno 4 gol e 3 assist in 20 presenze. Ma le uscite in casa Udinese non potrebbero finire qui. Ecco chi è vicino a salutare.

Stryger Larsen ai saluti

Il nome principale in uscita resta quello di Stryger Larsen. Il danese ha voglia di cambiare aria e presto potrebbe dire addio all'Udinese. Nonostante i timidi sondaggi di Marotta e i nerazzurri, il club maggiormente forte sul calciatore resta il Galatasaray. I turchi hanno messo sul piatto un triennale a più di 1,5 milioni a stagione per l'esterno, ora resta da trovare l'intesa con l'Udinese. La cessione di Stryger Larsen sarebbe fondamentale per i bianconeri che sono vicinissimi a chiudere un nuovo acquisto: ecco tutti i dettagli da sapere <<<