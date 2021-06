Calciomercato Udinese – Si avvicina il primo rinforzo per l’attacco

L'Udinese è sempre più vicina all'acquisto di Sydney van Hooijdonk, in scadenza di contratto con il NAC Breda

La priorità della dirigenza bianconera è sempre stata quella di risolvere la questione allenatore il prima possibile. Alla fine, Pozzo ha deciso di puntare sulla continuità, confermando Luca Gotti per un altro anno. Tuttavia, la società friulana non vuole più lottare per la salvezza, ma ambire a risultati più importanti. Per farlo, servirà un grande calciomercato. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per regalare al tecnico veneto rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Dopo l'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli , sembra essere molto vicino l'arrivo di un attaccante. Scopriamo di chi si tratta.

Sydney van Hooijdonk, figlio d’arte di Pierre, l’ex Benfica e Fenerbahce è ad un passo dal trasferirsi all'Udinese. Secondo alcuni media olandesi, in particolare il giornalista Johan Derksen, il giovane attaccante avrebbe firmato per un club di Serie A. Molto probabilmente si tratta proprio della squadra friulana. I bianconeri, infatti, seguono il classe 2000 già da diverso tempo perchè lo ritengono un profilo sia di prospettiva, ma che può dare una mano fin da subito. L'olandese è reduce da una stagione eccezionale al NAC Breda, in cui ha realizzato quindici gol in ventotto partite disputate in seconda divisione. Tuttavia, il club non ha raggiunto la promozione in Eredivisie ed il centravanti, già in rotta di collisione con il tecnico Maurice Steijn, ha espresso la propria voglia di andare via.