Il futuro di Oier Zarraga potrebbe essere lontano dal Friuli. Il centrocampista basco, arrivato all'Udinese nell'estate del 2023, è infatti tra i possibili giocatori in uscita in questa fase del mercato.

Dopo tre stagioni in bianconero, il classe 1999 potrebbe valutare una nuova esperienza, soprattutto considerando la situazione contrattuale che lo riguarda.

Zarraga, contratto in scadenza nel 2027

Zarraga ha collezionato complessivamente 62 presenze e 3 gol con la maglia dell'Udinese. Il suo contratto con il club friulano è però in scadenza il 30 giugno 2027.

In assenza di un rinnovo, il centrocampista potrebbe quindi diventare un giocatore svincolato tra un anno. Una situazione che potrebbe spingere la società a valutare già durante questa sessione eventuali proposte per il suo cartellino.

Il Burgos guarda in casa Udinese

Secondo le ultime indiscrezioni, sulle tracce di Zarraga ci sarebbe il Burgos FC, club che milita nella Segunda División spagnola.

La pista potrebbe essere particolarmente interessante per il centrocampista, che avrebbe così la possibilità di tornare a giocare in Spagna dopo l'esperienza maturata nel calcio italiano.

Al momento si tratta di un interesse da monitorare, ma il futuro di Zarraga resta tutto da definire. L'Udinese dovrà decidere se puntare ancora sul centrocampista basco oppure prendere in considerazione una sua eventuale cessione.