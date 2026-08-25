Il campionato dell'Udinese è iniziato con il pareggio interno contro il Como, una sfida nella quale i bianconeri hanno mostrato una buona prestazione e sono andati vicini alla conquista dei tre punti. Ora per la squadra di Kosta Runjaic è già tempo di pensare alla prima trasferta della stagione.

I friulani saranno impegnati sul campo del Monza, con la sfida in programma sabato 29 agosto alle ore 18.30.

Runjaic deve fare i conti con l'emergenza

La trasferta in Lombardia arriva in un momento delicato per la formazione bianconera. Gli infortuni di Nicolò Zaniolo e Matteo Palma hanno infatti complicato i piani dell'allenatore tedesco.

Zaniolo ha riportato uno stiramento e sarà costretto a un periodo di stop, mentre Palma dovrà rimanere ai box per almeno un paio di settimane. A queste assenze si aggiunge quella di Kabasele, fermato dalla squalifica.

Runjaic dovrà quindi trovare nuove soluzioni per affrontare una squadra che, a sua volta, è reduce da una pesante sconfitta.

Monza-Udinese, dove vedere la partita

La gara tra Monza e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso la piattaforma e l'applicazione ufficiale, disponibile sui dispositivi compatibili.

Per l'Udinese sarà dunque il primo esame lontano dal Bluenergy Stadium. Dopo il punto conquistato contro il Como, Runjaic e i suoi cercheranno di dare continuità alla buona prestazione dell'esordio nonostante le numerose difficoltà di formazione.