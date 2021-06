Notizie Udinese – Accordo Gotti – Udinese trovato ma cambia lo staff

Il tecnico Gotti ha siglato un contratto di 650 mila euro. Silurato Brignardello. A rischio Pinzi, Brunner e Cioffi.

CAMBIAMENTI IN VISTA- Messi in discussione, e sotto esame, tutti i componenti dello staff tecnico. Nessuno escluso. Chi farà sicuramente le spese della volontà di cambiamento è il preparatore atletico, il professor Gianni Brignardello, a Udine dall’aprile del 2018. Ci sono dei forti dubbi anche sulla permanenza di Giampiero Pinzi, da maggio 2019 operativo come assistente. Non è sicura nemmeno la posizione futura del vice di Gotti, Gabriele Cioffi, arrivato all'inizio del passato torneo dopo una carriera che lo ha visto fare delle tappe anche Inghilterra. Qualche perplessità è stata avanzata circa la figura di Alex Brunner, preparatore dei portieri, che negli ultimi anni ha forgiato tanti campioni che hanno fatto la fortuna del club. Per ora l’unico certo di rimanere al suo posto è il match analyst, Enrico Iodice.