News Udinese – Attesa la fumata bianca. Annuncio tra stasera e domani

Udinese sempre più vicina al confermare Gotti. Decisione già presa, annuncio ufficiale atteso per le prossime ore, assicurano gli esperti

Luca Gotti è vicinissimo a rinnovare il suo matrimonio con l’Udinese. Lo rivela sia il giornalista Paolo Bargiggia che l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Di Marzio esordisce in maniera tanto breve quanto concisa: "L'Udinese è sempre più vicina al confermare Luca Gotti. La decisione è praticamente presa e l'annuncio ufficiale è atteso per le prossime ore." La fumata bianca attesa in serata. Anche se la querelle con il Comune di Udine sullo stadio Dacia Arena potrebbe far slittare a domani l'annuncio ufficiale.

LA RICONFERMA - Tra i tanti c'è anche Paolo Bargiggia che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la panchina bianconera in un pezzo sul sito Paolobargiggia.it. Gotti va verso la riconferma. Secondo il giornalista ed opinionista di Udinese Tv: "Mentre il valzer degli allenatori nella Serie A è stato protagonista in questa parte di mercato, l’Udinese con molte probabilità va verso la riconferma di Gotti. Oltre al club friulano, solo Atalanta, Torino, Bologna, Cagliari, Genoa e Spezia hanno deciso di confermare i rispettivi tecnici della passata stagione. L’accordo tra la società ed il mister rappresenterebbe una versione Udinese 2.0 nonostante si tratti di una riconferma", conclude il giornalista.

E IL PROGETTO GOTTI - Bargiggia parla dunque di un progetto, seppur in forma ridotta : "In base a quello che si sta vedendo, sembra che avrà luce un Progetto Gotti ridimensionato in quanto verrà molto modificato il suo staff.Soprattutto con il cambio per esempio del preparatore atletico. La riconferma del tecnico è anche, sotto ad un certo punto di vista, un colpo di scena considerando il contratto scaduto e l’opzione di rinnovo ad aprile non presa in considerazione. Altri allenatori sono stati accostati alla panchina bianconera, ma nessuna trattativa si è conclusa. Nello specifico, Zanetti ha deciso di rimanere al Venezia e Maran non ha convinto la società." Insomma le parti hanno già deciso, non resta che attendere l'ufficialità.