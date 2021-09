Notizie Udinese – Il rinnovo non arriva / La società ha altri piani

Nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Jens Stryger Larsen. La società vuole puntare su Destiny Udogie

La telenovela Stryger Larsen va avanti da diversi mesi. In estate, il danese aveva manifestato la sua volontà di trasferirsi altrove per provare una nuova esperienza. Tuttavia, piano piano, tutte le pretendenti si sono defilate e l'esterno è stato ''costretto'' a rimanere ad Udine. Il classe '91 non è stato messo fuori rosa, ma coinvolto nel gruppo come se non fosse successo nulla. La situazione però deve risolversi in fretta, in un modo o nell'altro. Al momento, nessuna delle due parti sembra intenzionata a proseguire insieme. A sorpresa, quindi, anche la società bianconera è d'accordo a non rinnovare il contratto del danese. Ecco il motivo.