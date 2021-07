News Udinese – Annunciato un nuovo impegno per i ragazzi di Gotti

Negli ultimi minuti è stato annunciato il terzo impegno pre stagionale. Andiamo a scoprire assieme quale sarà l'impegno

Redazione

Negli ultimi minuti è stato annunciato il terzo impegno pre stagionale. Il match è di caratura internazionale, diversi campioni potranno scendere in campo in quel del ritiro Austriaco. Andiamo a scoprire assieme quale sarà l'impegno che vedrà in campo i bianconeri il 24 Luglio.

L'avversaria

La squadra della seconda provincia più importante del Friuli se la dovrà vedere contro il Fenerbache di Vitor Pereira. La squadra turca ha chiuso la scorsa stagione con un terzo posto in campionato, di conseguenza in questa nuova stagione giocherà l'Europa League. Il test che aspetta la squadra di mister Gotti può far vedere a tutti a che punto della preparazione è la squadra e inoltre far notare potenziali e possibili lacune nei ruoli, dato che i giocatori in forza nella società gialloblù sono di caratura internazionale, giusto per fare un esempio, Mesut Ozil. L'amichevole verrà disputata in quel di Villach (Austria), nella sede del ritiro della squadra bianconera, che partirà da domani. Molto probabilmente sarà la prima occasione per poter vedere i propri beniamini dal vivo dopo moltissimo tempo. Non finisce qui, scopri gli altri appuntamenti in programma per la società friulana.

Il programma

Oggi inizia la stagione delle amichevoli, tra solo qualche minuto la squadra se la vedrà con la società di seconda divisione slovena l'ND Bilje. La squadra del mister non avrà davanti a se un impegno facilissimo, non tanto per la caratura dell'avversario quanto per la condizione dei bianconeri, che potrebbero e dovrebbero trovarsi con le gambe appesantite. Il terzo impegno in ordine cronologico, vede la società friulana affrontare una vecchia conoscenza in società, stiamo parlando di Fofana. L'amichevole sarà contro i francesi del Lens in trasferta, proprio nella casa della squadra giallorossa. Questo sarà un impegno molto difficile da affrontare dato che nella sua prima stagione in Ligue 1, la società del nord è arrivata settima. Non perderti anche le novità sul mercato, la società sembra aver dato l'ultimatum ad un portiere <<<