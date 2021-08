Udinese – C’è l’annuncio: ”I viola non mollano l’esterno”

Secondo il noto esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, la Fiorentina sta spingendo per l'esterno bianconero

Si accende il calciomercato dell' Udinese . La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Dopo anni negativi, i bianconeri vogliono tornare ad essere protagonisti. Attualmente, sono arrivati solo il nuovo portiere Marco Silvestri ed il promettente Destiny Udogie . Servono altri colpi. Le due amichevoli perse contro Sturm Graz e Lens hanno messo in evidenza i limiti della squadra friulana che senza De Paul rischia di faticare tantissimo. Oltre all'argentino, c'è un altro calciatore che potrebbe saluatre presto i compagni e andare via. Ecco di chi si tratta.

Ormai non è più una novità: Stryger Larsen vuole lasciare Udine per provare una nuova eserienza altrove. Il suo trasferimento al Galatasaray sembrava cosa fatta, ma all'ultimo è saltato tutto. Il futuro del danese potrebbe essere ancora in Italia, ma a Firenze. Infatti, come riportato dal noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, la società viola sarebbe pronta ad un nuovo tentativo per il classe '91. Qualche settimana fa, la Fiorentina aveva già provato ad acquistare l'esterno bianconero, ma la trattativa si era conclusa con un nulla di fatto. Adesso i toscani ci vogliono riprovare. La società di Pozzo continua a chiedere sempre cinque milioni di euro. Ma vediamo chi potrebbe sostituire il numero diciannove.