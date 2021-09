Notizie Udinese – Svelato l’aribitro per il match contro la Roma

Giovedì sera, l'Udinese affronterà la Roma all'Olimpico. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro: ecco chi è

L' Udinese , dopo tre risultati utili consecutivi, ha subito la prima sconfitta in campionato. Alla Dacia Arena il Napoli si è imposto con un netto 4-0 . Sono andati a segno Osimhen, Rrahamani, Koulibaly e Lozano. I bianconeri non devono piangersi addosso, ma guardare avanti. Dopo domani si torna in campo. I friulani saranno di scena all'Olimpico contro la Roma di Mourinho.Sarà un'altra gara molto tosta, ma i ragazzi di Gotti non vogliono commettere gli errori di ieri. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Sarà Antonio Rapuano, della sezione di Rimini, ad arbitrare la sfida in programma all' Olimpico giovedì 23 settembre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Ranghetti e Scatragli e dal quarto uomo Miele. Al Var Chiffi, mentre all'Avar Di Vuolo. Il signor Rapuano ha diretto l'Udinese una sola volta. Era il 28 0ttobre 2020, alla Dacia Arena andavano in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Vicenza. I padroni di casa hanno superato il turno vincendo per 3-1 grazie ai gol di Forestieri, Deulofeu e Pussetto. Per quanto riguarda la Roma, invece, sarà il primo incrocio con il direttore di gara. L'arbitro romagnolo, in stagione, ha diretto due match di Serie A. Spicca, la partita Bologna-Salernitana in cui ha estratto ben 3 cartellini rossi. Inoltre, ha una media di cinque ammonizioni per gara. In attesa di questa sfida, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.