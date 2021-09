News Udinese – Un assenza importante / Il giallorosso non ci sarà

Dopo la debacle di ieri sera si pensa subito al prossimo match: giovedì contro la Roma allo stadio Olimpico. Un giocatore ha dato forfait

Dopo la debacle di ieri sera, bisogna voltare pagina il prima possibile e pensare al prossimo incontro. Un altro match tutt'altro che semplice, stiamo parlando dei giallorossi guidati da José Mourinho. Il team friulano dovrà andare a giocare in un Olimpico caldissimo che è pronto per intimidire i suoi avversari. L'entusiasmo che si respira in questo istante a Roma, potrebbe fare la differenza in vista di questa partita. Mentre da una parte possiamo trovare una squadra spenta, dall'altra il team capitolino ha solo voglia di fare bene e sorprendere, con la cura portoghese che sta portando gli effetti sperati. Nonostante la sconfitta arrivata domenica contro l'Hellas Verona. Un giocatore però potrebbe dare forfait. Scopri di chi stiamo parlando.