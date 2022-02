Notizie Udinese – Assenza pesantissima / Tudor cerca una soluzione

Il prossimo incontro si avvicina. La squadra bianconera scenderà in campo domenica alle ore 15. Vediamo tutte le ultime sul match

Redazione

Il match di domenica è stato finalmente archiviato. La squadra bianconera si è finalmente rilanciata dopo un periodo molto difficile ed ora come ora deve solamente raccogliere i frutti del tantissimo lavoro fatto. Iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni, dato che la vittoria contro il Torino (alla vigilia) poteva definirsi tutt'altro che scontata, ma la squadra di Gabriele Cioffi ha sorpreso tutti. Il team, ora, non vuole più fermarsi e di conseguenza continua ad allenarsi intensamente in vista del prossimo incontro. Intanto anche l'Hellas Verona ha le sue gatte da pelare, andiamo a vedere le ultime sulla squadra di Igor Tudor in vista dell'incontro di domenica pomeriggio.

Senza il 10

A quanto pare la società scaligera dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, stiamo parlando del numero 10 Gianluca Caprari. Prima dell'infortunio era in uno stato di forma impressionante, ma ora questo stop complica e non poco la vita al tecnico croato. Occorre trovare una soluzione per poter mettere in difficoltà la retroguardia bianconera, che negli ultimi match si è dimostrata molto attenta ed ha regalato prestazioni più che convincenti. Intanto per un giocatore ancora ai box ce n'è un altro che ritorna ed è pronto per tornare a segnare. Ecco di chi stiamo parlando.

Con il 99

Dopo la squalifica per somma di ammonizioni, che non gli ha permesso di dire la sua contro la società bianconera di Torino, ci sarà per la partita contro l'Udinese. Stiamo parlando del numero 99 Giovanni Simeone anche detto "Il Cholito". La sua presenza sarà un bel grattacapo per la difesa friulana, che cercherà comunque di arginarlo in tutti i modi possibili. Andiamo a vedere tutte le ultime sulle zebrette in vista del prossimo incontro. Un titolarissimo potrebbe alzare bandiera bianca (di nuovo). Tutti i dettagli in vista di una partita che non si può sbagliare. Il motivo <<<