Atalanta-Udinese, i precedenti: l’anno scorso brutto KO. Ultima gioia nel 2016

L’Udinese sarà di scena in quel di Bergamo alle 15, per la gara valida per la giornata numero ventinove del campionato di serie A

Redazione

L’Udinese sarà di scena in quel di Bergamo alle 15, per la gara valida per la giornata numero ventinove del campionato di serie A. Contro avrà una delle squadre più micidiali degli ultimi anni: l’Atalanta di Gasperini. E infatti l’ultima volta su quel campo non andò per nulla bene. Dobbiamo risalire alla gestione Tudor e alla prima parte del campionato 2019-20, quando l’Udinese uscì malamente con le ossa rotte dal “Gewiss Stadium” di Bergamo con un netto e perentorio 7-1. E dire che nel corso degli anni, non sempre l’Atalanta del Gasp è riuscita ad avere la meglio dei friulani, tutt’altro. Si ricordi, infatti, l’1-3 del 2016-17 con Zapata che vestiva la maglia friulana e riuscì a segnare a quella che poi sarà la sua squadra. Insieme ai sigilli di Fofana e Thereau. A nulla servì il gol di Kurtic. E’ questa l’ultima vittoria a Bergamo, dopo di allora tre sconfitte, di cui due per 2-0. Il pareggio manca da più tempo, dal 2015-16: 1-1 il finale, con ancora un gol del futuro ex Zapata e il rigore di Bellini. In generale in terra orobica si contano 13 vittorie casalinghe, 16 pareggi e 7 blitz friulani. All’andata Gottiriuscì ad imbrigliare Gasperini, concludendo la gara sull’1-1, nel recupero della gara rinviata per pioggia a dicembre e recuperata a gennaio. Ed è proprio sulla compattezza, sulla fisicità e sull’organizzazione difensiva che può lavorare l’Udinese in vista di questo match: d’altronde da quando c’è Gotti sulla panchina friulana si può anche perdere ma sempre facendo sudare gli avversari.

Zapata e Muriel gli ex

Ci sono due ex, entrambi sono gli attaccanti della Dea delle Meraviglie, e che in passato, seppur in tempi diversi, hanno fatto le fortune dell’Udinese. Si tratta di Duvan Zapata e Luis Muriel. Entrambi hanno lasciato un buon ricordo in Friuli, il primo arrivò per sostituire il secondo e adesso si trovano a fare caterve di gol in nerazzurro. Bisognerà fare la massima attenzione, il gol dell’ex si sa, tira di più in casi come questi.