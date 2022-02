Udinese / Avete sentito le ultime? É tutto pronto: non ci sono più dubbi!

Ambizioni differenti quelle delle due squadre ma accomunate, almeno per sta sera, dalla stessa voglia di rivalsa. I bianconeri vengono da un pareggio interno per 1-1 contro la compagine romana di mister Sarri, risultato che comunque ha dato buoni segnali vedendo la caratura dell'avversario stesso. Pareggio anche per l'ultima dei ragazzi di Pioli che non vanno oltre un 2-2 acciuffato con fatica contro l'ultima della classe. Ma arriviamo al dunque.