Notizie Udinese – Samp in emergenza: esordio per il baby talento?

In vista della gara di domenica contro l'Udinese, D'Aversa ha diversi infortunati. Un giovane talento scalpita

Contro l'Udinese, la Samp rischia di non poter contare su tre calciatori . Iniziamo da Manolo Gabbiadini . L'attaccante sta recuperando da un trauma distorsivo alla caviglia. Sia oggi che ieri ha continuato a lavorare individualmente. Considerando che mancano tre allenamenti al match di domenica, sembra difficile ipotizzare il suo rientro per la partita del Ferraris. Tra domani e venerdì potrebbero esserci nuovi aggiornamenti. Sono sicuramente out, invece, sia Ronaldo Vieira che Valerio Verre . Entrambi i calciatori hanno accusato un problema muscolare e si stanno allenando a parte. Dovrebbero rientrare dopo la sosta di metà ottobre. Viste queste assenze, c'è un giovane talento pronto ad esordire in Serie A. Vediamo di chi si tratta.

Stiamo parlando di Mohamed Ihattaren. L'olandese è di proprietà della Vecchia Signora, ma è stato girato in prestito alla Sampdoria. Fin qui, sia per piccoli problemi fisici, ma anche di adattemento, non è ancora sceso in campo. Domenica potrebbe essere il giorno giusto per vederlo all'opera. Naturalmente, l'olandese non giocherà dal primo minuto, ma entrerà a gara in corso. L'ex Psv è un trequartista che può svariare su tutto il fronte offensivo. In patria lo paragonano a Memphis Depay. E’ sicuramente un giovane da tenere d'occhio. La difesa friulana è avvisata. Nel frattempo, la Lega Serie A ha annunciato gli arbitri della settima giornata. Ecco chi dirigerà Sampdoria-Udinese <<<