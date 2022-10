Notizie Udinese – Becao, guai in vista / Il brasiliano entra in diffida

Il giocatore brasiliano non potrà più commettere errori. Proprio oggi diventa il secondo giocatore ad entrare in diffida: il punto

I bianconeri continuano a godersi questa partenza di ottima fattura. Mai nella storia l'Udinese era riuscito ad ottenere sei vittorie dei fila e di conseguenza questo avvio da parte di Andrea Sottil è destinato a restare nella storia. Adesso bisogna pensare al nono incontro di questo campionato e dall'altra parte ci sarà un'altra squadra che sta sorprendendo quasi quanto i friulani: l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Parecchie novità in vista del prossimo incontro di campionato, a partire da una notizia che non farà felici tutti i tifosi della squadra bianconera. Il colosso della difesa entra ufficialmente in diffida. Ecco il punto sulle ammonizioni ai calciatori dell'Udinese.

Come si può evincere dal titolo, a partire da oggi, è ufficiale l'entrata in diffida da parte di Rodrigo Becao. Il roccioso difensore centrale brasiliano ha collezionato ben quattro cartellini gialli dall'inizio di questo campionato ed ora sarà a rischio ogni volta che farà un intervento falloso. Solo che non è l'unico della rosa a trovarsi in questa situazione. Anche un altro difensore è entrato ufficialmente nel regime di diffida da ben due settimane. Stiamo parlando di Destiny Udogie. In sole sette giornate è riuscito a rimediare ben quattro cartellini gialli e contro l'Atalanta gli aspetta una partita tutt'altro che semplice.

Il resto del team

Dietro il centrale brasiliano e il laterale ex Hellas Verona, c'è un giocatore che ha già collezionato ben tre cartellini gialli: il capitano Roberto Pereyra. Questi tre sono i giocatori maggiormente a rischio in vista dei prossimi impegni di campionato. Anche questo dato denota quanto l'Udinese riesca ad essere una squadra grintosa e che soprattutto non lascia nulla al caso sul campo da gioco.