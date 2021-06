News Udinese – Benatia: “L’Italia mi è sempre mancata”

L'ex difensore dell'Udinese Mehdi Benatia parla della sua ultima esperienza in Qatar e della nostalgia nei confronti della serie A

Nostalgia italiana. Benatia ha giocato con l'Udinese dal 2010 al 2013. Tre stagioni per innamorarsi dell'Italia e del calcio italiano. In Friuli Benatia ha totalizzato 97 presenze e 7 gol. Un rendimento da difensore goleador Dopo l'esperienza di Udine ha vestito le maglie dei giallorossi, bianconeri, del Bayern Monaco e Al-Duhail. Quest'ultima esperienza si è conclusa pochi giorni fa. Ora il giocatore è svincolato e non è escluso per l'ex Udinese un suo ritorno in Italia. Il difensore marocchino intanto ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa friulana.

DICHIARAZIONI DI BENATIA - "Sono felice di aver vestito la maglia dell'Al-Duhail negli ultimi due anni e mezzo. Ho vinto il campionato e la Coppa dell'Emiro e ho conosciuto una nuova cultura calcistica. Che peccato non aver vinto l'AFC Champions League ma avrò sempre ottimi ricordi del Qatar. L'Italia mi è sempre mancata. Io e la mia famiglia amiamo l'Italia e in passato ci sono stati contatti con i rossoneri e i bianconeri. La passione e la voglia non mi mancano, attendo offerte e sono pronto a nuove sfide. Cerco la squadra che possa darmi i giusti stimoli. Non so ancora dove sarà il mio futuro, adesso mi godo le vacanze".

COMUNICATO AL-DUHAIL - Anche il club qatariota ha ringraziato il calciatore attraverso un comunicato: "La dirigenza del club ringrazia l'ex Mehdi Benatia che ha contribuito alla vittoria dello scudetto e al titolo di Sua altezza la Coppa dell'Emiro. La dirigenza del club augura altri successi al giocatore".

FUTURO DI BENATIA - Tempo di vacanze per Benatia. Poi si penserà alla prossima tappa in una carriera da vincente. Il centrale marocchino ex Udinese attualmente è svincolato ma non sono poche le voci di interessamenti di club europei e italiani. Non ultimo, a gennaio l'interesse del Parma.