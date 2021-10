Notizie Udinese – Il bomber è carico: ”Sono al 100%” / Friulani avvisati

L'attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, ha annunciato di essere carico e pronto per domenica. I friulani devono fare attenzione

Domenica la Dacia Arena ospiterà il match tra Udinese e Bologna. I friulani sono reduci dall'incredibile pareggio di Marassi, mentre i rossoblù dalla bella vittoria contro i biancocelesti. Le due squadre, in classifica, sono divise da soli tre punti: 8 i friulani, 11 gli emiliani. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara equlibrata, aperta e ricca di gol. I ragazzi di Gotti sperano di tornare al successo, ma anche gli avversari sono carichi. In particolare, c'è un giocatore che vuole lasciare il segno. Ecco di chi si tratta.

Carico e in forma

Marko Arnautovic ci sarà. L'austriaco ha superato il colpo ricevuto nell'ultima partita prima della sosta. Sono ormai due giorni che è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. In vista della gara contro l'Udinese, il centravanti è intervenuto ai microfoni di BFC News. Ecco le sue dichiarazioni. ''Ho avuto uno strappo la scorsa stagione, prima dell'Europeo. Qualche settimana fa ho ricominciato a sentire qualcosa e il club ha deciso di non farmi partire per la nazionale per tornare subito in forma. Ora sono al 100% pronto e carico per domenica. Spero che lo sia anche la squadra perché abbiamo bisogno di un’altra buona prestazione'' I friulani sono avvisati. Ma andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori.

Scelte

Gotti potrebbe partire con il solito 3-5-2 per poi cambiare a gara in corso. Silvestri, Nuytinck, Samir e Becao sono inamovibili. Sulle fasce si candidano Soppy ed Udogie, con Molina che rientrerà dal Sud America solamente domani sera. A centrocampo spazio a Walace, Pereyra ed Arslan, mentre in attacco giocano Deulofeu e Beto. Difesa a tre anche per il Bologna, con Soumaro, Medel e Theate. De Silvestri ed Hickey gli esterni. In mezzo al campo Svanberg e Dominguez. Soriano e Barrow supporteranno Arnautovic. Nel frattempo, ecco tutti i precedenti tra queste due squadre. Regna l'equilibrio <<<