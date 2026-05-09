Una partita che ha raccontato moltissimo su quanto l’Udinese stia diventando sempre più squadra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare al top e flop dell’incontro. Ecco chi sale e chi scende dopo questi incredibili novanta minuti.

Il top

Il flop

Se la cronaca della partita durasse 45 minuti, sarebbe andato (molto probabilmente) tra i flop di giornata. Una prova nettamente al di sotto delle aspettative, per suo fortuna c’è statoe si prende il trono e lo scettro di migliore in campo.Ennesima grande prova dei bianconeri, difficile trovare uno che delude quanto la squadra raggiunge ufficialmente il suo obiettivo finale. 1-0 e soprattutto quota 50 superata dopo 10 anni.