Ecco chi sale e chi scende alla fine dei novanta minuti di gioco della partita tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari
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Una partita che ha raccontato moltissimo su quanto l’Udinese stia diventando sempre più squadra e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare al top e flop dell’incontro. Ecco chi sale e chi scende dopo questi incredibili novanta minuti.
Il topSe la cronaca della partita durasse 45 minuti, sarebbe andato (molto probabilmente) tra i flop di giornata. Una prova nettamente al di sotto delle aspettative, per suo fortuna c’è stato un grandissimo secondo tempo. Adam Buksa segna e si prende il trono e lo scettro di migliore in campo.
Il flopEnnesima grande prova dei bianconeri, difficile trovare uno che delude quanto la squadra raggiunge ufficialmente il suo obiettivo finale. 1-0 e soprattutto quota 50 superata dopo 10 anni.
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