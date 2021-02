Criscitiello: “Udinese, mercato da 6.5. Llorente ciliegina sulla torta”

Il commento del direttore di Udinese Tv sul mercato invernale della società friulana

UDINE - E' tempo di bilanci per i club di Serie A, in seguito alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. L' Udinese ha cercato di puntellare l'organico, concentrandosi più sulle uscite che sulle entrate. Hanno infatti lasciato il Friuli Ter Avest, Nicolas, Kevin Lasagna e Rolando Mandragora. Sono arrivati , invece, Jayden Jezairo Braaf, prelevato dal Manchester City e Fernando Llorente , preso a titolo gratuito dal Napoli. Il primo è un giovanissimo attaccante olandese, il secondo non ha bisogno di presentazioni e ha già fatto il suo esordio in maglia bianconera, domenica scorsa contro lo Spezia. Il noto giornalista e direttore di Udinese TV, Michele Criscitiello , si è espresso positivamente su questa campagna acquisti bianconera.

IL SUO COMMENTO - "Quello fatto dall''Udinese è stato un mercato di transizione. 6,5 il voto. I bianconeri avevano poco da riparare, avendo già lavorato bene la scorsa estate. Llorente è un giocatore di grandissimo spessore e di valore internazionale. E' una bellissima ciliegina sulla torta. La cessione di Kevin Lasagna ci può stare. La società ha deciso di fare una scommessa prendendo un giovane come Braaf, che a detta di tutti è davvero un gioiellino di grande talento. E' partito anche Rolando Mandragora, un'uscita che comunque era stata ben valutata. L'Udinese per me è una squadra forte, con ottimi calciatori. Non aveva grande necessità di fare operazioni in questo mercato di gennaio. La rosa c'è ed è assolutamente valida. Adesso, con i nuovi innesti, è ancora più forte".