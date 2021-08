News Udinese – Tutte le curiosità del primo match stagionale

Vediamo tutte le curiosità che caratterizzeranno il ritorno dei tifosi allo stadio. Ecco tutte le informazioni utili in vista del match

Eccoci finalmente, dopo un'attesa lunga un anno e mezzo, si potrà tornare a vedere l'Udinese dallo stadio. La società ha già emesso i biglietti e sembra tutto pronto per il 13 Agosto, data in cui i friulani se la vedranno contro un altra compagine bianconera, quella dell'Ascoli Piceno. Sembra essere ufficialmente tutto pronto, per il ritorno più atteso da parte di tutti gli amanti di questo sport. Andiamo a vedere tutte le curiosità che caratterizzeranno il ritorno totale dei tifosi allo stadio. Vediamo anche tutte le informazioni utili in vista del match.

I precedenti

Quello di venerdì sarà il venticinquesimo incontro tra le due compagini con gli stessi colori sociali. Il bilancio tra le due squadre è quasi in completa stabilità. Troviamo nove vittorie per l'Ascoli, sette pareggi e otto vittorie per la squadra guidata da Giampaolo Pozzo. Questa sarà un'ottima occasione per rimettere tutto in una parità definitiva. Per quanto riguarda le reti, anche qua troviamo un sostanziale pareggio. Nessuno dei due club prevale sull'altro, ma ci troviamo in una situazione di 26 reti segnate e subite a testa. Il miglior marcatore nella storia dell'Udinese contro la compagine marchigiana è la bandiera Giampiero Pinzi, che ha segnato ben tre reti. Andiamo a vedere chi arbitrerà questo importante incontro.

L'arbitro

La guida del match è stata affidata al signor Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo. Per l'arbitro sarà solamente la seconda volta in cui dovrà seguire un match della compagine friulana. Il primo non è andato per il meglio, dato che si parla di Udinese - Sampdoria dello scorso Maggio. Una partita che è stata persa per 1-0, con rete su rigore di Fabio Quagliarella. L'articolo non finisce qua, perché se i tifosi si stanno scaldando per il ritorno allo stadio, la dirigenza cavalca l'onda dell'entusiasmo per poter regalare un colpo che li farà saltare ed esultare. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Bomber formidabile <<<