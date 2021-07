Notizie Udinese – Le prime parole di De Paul da colchonero

Rodrigo De Paul è intervenuto ai microfoni ufficiali del suo nuovo club dove ha espresso la propria gioia per il trasferimento

Adesso è ufficiale: Rodrigo De Paul è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Operazione da trentacinque milioni di euro. Dopo cinque emozionanti stagioni, le strade dell'argentino e dell'Udinese si separano. Con la maglia bianconera, il numero dieci ha segnato trenatré gol in centosettantasette presenze. L'ultima stagione è stata, forse, la migliore: nove reti ed altrettanti assist in trentasei partite. Oltre a questi numeri, il centrocampista ha dimostrato di essere pronto per fare il definitivo salto di qualità. L'ormai ex capitano dei friulani è maturato sia dal punto di vista comportamentale che da quello tattico. E’ diventato un calciatore completo in grao di svolgere più ruoli. Può fare la mezz'ala, il trequartista, la seconda punta ed anche il mediano. Il classe '94 ha rilasciato le prime dichiarazioni da colchonero. Ecco le sue parole apparse sul sito ufficiale dell'Atletico Madrid.