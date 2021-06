Notizie Udinese – L’argentina batte l’Uruguay: De Paul e Molina titolari

Nella seconda partita del girone, l'Argentina ha battuto 1-0 l'Uruguay. De Paul e Molina titolari, mentre Musso ancora in panchina

La Copa America entra nel vivo. Sorridono i tre bianconeri che hanno preso parte alla competizione . Infatti, l' Argentina di De Paul , Molina e Musso , ha trovato la prima vittoria di questo torneo. Battuto 1-0 l' Uruguay grazie al gol di Guido Rodriguez . I ragazzi di Lionel Scaloni sono passati in vantaggio dopo soli 13 minuti dall'inizio della gara. Cross millimetrico di Messi e colpo vincente del centrocampista del Betis con la palla che sbatte sul palo e supera la linea della porta, nonostante il disperato tentativo di parata di Muslera. Con questo successo, l'Albiceleste ha interroto la serie di pareggi: quattro nelle ultime cinque uscite tra Qualificazioni Mondiali e Copa America. L'Argentina, dopo due partite disputate, si trova in testa al girone A, insieme al Cile a quota quattro punti. Nel prossimo match, la seleccion affronterà il Paraguay.

Il gol della vittoria è statto segnato da Guido Rodriguez, ma il vero protagonista è stato Rodrigo De Paul. Il centrocampista, fresco del trasferimento all'Atletico Madrid, ha fatto una partita di alto livello, giganteggiando in mezzo al campo e mostrando sprazzi di qualità sopraffina. L'ormai ex capitano bianconero, nel post partita ha commentato così la prestazione della sua squadra: ''Oggi siamo stati più compatti, questa è stata la chiave che ci ha permesso di arrivare al gol. Abbiamo raggiunto un nuovo step e ci possiamo godere il risultato. Sappiamo che con i giocatori che abbiamo al top in ogni momento possiamo diverirci. Cerchiamo sempre di essere protagonisti.''