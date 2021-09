Notizie Udinese – Direzione Olimpico: i friulani sanno come espugnarlo

Dopo la sconfitta con il Napoli, l'Udinese proverà subito a riscattarsi giovedì sera contro la Roma di Mourinho

Redazione

Purtroppo si è fermata a tre la striscia di risultati utili consecutivi dell'Udinese. Dopo il pareggio all'esordio con la Vecchia Signora e le vittore con Venezia e Spezia, è arrivato il ko contro il Napoli. Tuttavia, questa sconfitta non è da considerare come un passo indietro. Semplicemente, i bianconeri hanno affrontato un avversario in forma e fortissimo. Il tabellino finale recita un pesante 4-0. Per fortuna, i ragazzi di Gotti, avranno subito la possibilità di rifarsi. Dopo domani affronteranno la Roma all'Olimpico. C'è un dato interessante. Ecco quale.

Vittoria

Inutile dire che il match sarà difficilissimo, soprattutto perche i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Verona. Davanti al proprio pubblico non vogliono sbagliare. Tuttavia, i bianconeri sanno già come espugnare questo imponente stadio. Nella passata stagione, precisamente il 29 novembre 2020, i ragazzi di Gotti hanno superato i biancocelesti di Simone Inzaghi per 1-3. Decisivi i gol di Arslan, Pussetto e Forestieri. Inutile il calcio di rigore trasformato da Immobile nei minuti finali. Ma non finisce qui. Infatti, anche due stagioni fa l'Udinese è riuscita a strappare una vittoria all'Olimpico. Questa volta contro la Roma. Era il 2 luglio 2020, il campionato era da poco ricominciato dopo lo stop causato dalla pandemia. I friulani si sono imposti per 0-2 grazie alle reti di Kevin Lasagna e Ilija Nestorovski. Mourinho è avvisato: deve fare attenzione. Vediamo il possibile 11 titolare di mister Gotti.

Probabile formazione

Gotti è intenzionato a schierare una formazione simile a quella di ieri. In porta non ci sono dubbi: gioca Silvestri. La linea difensiva dovrebbe essere composta ancora una volta da Nuytinck, Becao e Samir. Sulle fasce uno tra Molina e Larsen è a rischio panchina. Si scalda Zeegelaar. Soppy non ancora pronto per partire da titolare. A centrocampo possibile inserimento di Makengo a fianco di Walace e Arslan. Pereyra seconda punta a supporto di Pussetto. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di ieri. Siete d'accordo con i voti? <<<