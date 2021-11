News Udinese – Domenica la grande festa / Tutti gli ospiti presenti

La squadra celebra i 125 anni della sua storia. Domenica alla Dacia Arena si prospetta una grande festa, ecco tutti i presenti

Si prospetta una partita interessantissima domenica, da una parte il nuovo Genoa guidato dalla presidenza 777 e il tecnico Andrij Shevchenko, dall'altra l'Udinese a caccia di punti e conferme sul suo modulo. Ci si divertirà sicuramente, ma lo spettacolo che i giocatori offriranno sul campo non sarà l'unico motivo per cui andare allo stadio. Si festeggiano i 125 anni di storia del club bianconero. Diversi gli ospiti e sicuramente un programma pre e post gara completamente stravolto. Andiamo a vedere l'elenco di tutte le vecchie glorie che saranno presenti allo stadio. Ci aspetta una domenica ad alto contenuto emotivo. Ecco chi sarà presente allo stadio .

Ci sono veramente giocatori di tutte le epoche, tutti quelli che hanno fatto la fortuna di una società come quella bianconera. C'è la schiera dei primi anni dieci del duemila, composta da Felipe, Simone Pepe, Dusan Basta, Domizzi, che hanno portato la squadra ai preliminari di Champions League, uno dei risultati più alti nella storia dei bianconeri. Non dimentichiamo, però, la schiera anni 90 primi anni del 2000, dove sono state scritte pagine importantissime della storia bianconera ed a rappresentare quelle squadre troviamo Sottil, Muzzi, Giannichedda, Iaquinta e molti altri.