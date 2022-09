Notizie Udinese – Ebosse titolare con la nazionale: i dettagli sul match

Sono diversi i giocatori impegnati con le rispettive nazionali di appartenenza. Ecco le ultime sul rendimento dei protagonisti bianconeri

Il difensore centrale camerunense ha iniziato da pochissimo la sua nuova avventura con la squadra bianconera. Ha tutto l'interesse nel diventare una pedina fondamentale nel minor tempo possibile, ma non sarà facile. Il passaggio dalla Ligue 1 (giocata con l'Angers) alla massima serie del calcio italiano potrebbe non essere dei più semplici. Nel frattempo e nel corso di questa pausa per le nazionali sta cercando in tutti i modi di mettersi in mostra e farsi notare dal tecnico Andrea Sottil. Nel corso dell'ultima amichevole, però, non tutto è andato per il verso giusto. Ecco il recap completo del match tra il Camerun del difensore laterale (centrale all'occorrenza) e l'Uzbekistan di un giocatore famoso alla cronaca italiana come Eldor Shomurodov.

Il mister Song ha scelto di scendere in campo con un consueto 3-4-3, ottima chance per il laterale ex Angers che ha avuto la possibilità di continuare a giocare in un sistema di gioco simile a quello che sta trovando in quel di Udine. Il camerunense è sceso in campo dal primo all'ultimo minuto ed ha provato in tutti i modi a mettere in difficoltà l'attacco uzbeko. Alla fine, però, la partita si conclude su un risultato che nessuno si sarebbe aspettato e quasi contro i favori del pronostico.

Il risultato finale

Nonostante Ebosse abbia dato il massimo per tutta la durata del match, l'incontro si è concluso sul risultato finale di 2-0 per la squadra impegnata nelle qualificazioni asiatiche. Un risultato che non fa ben sperare, ma con la possibilità di rifarsi tra solo qualche giorno quando la nazionale africana se la dovrà vedere con la Corea del Sud. Un test più difficile di quello proposto oggi, ma con la voglia di cercare un riscatto.