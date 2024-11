Notizie Udinese – Che fine ha fatto Pafundi? Il punto sul pupillo di Mancini

Da diverse settimane non si sente parlare di lui se non con estrema diffidenza. Si inizia già a pensare a quello che sarebbe potuto essere

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ma nel frattempo deve decidere il futuro di uno dei suoi talenti più promettenti. La squadra non può assolutamente svalutare un calciatore ed un talento come quello di Simone Pafundi e proprio per questo motivo occorrerà trovare una soluzione nell'immediato. Nel frattempo andiamo a vedere che fine ha fatto il calciatore che ha già esordito nella nazionale maggiore.