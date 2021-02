Udinese-Fiorentina, i precedenti: ultimo successo friulano nel 2016

Domani l’Udinese affronterà in casa la Fiorentina di Cesare Prandelliin uno scontro tutto da vivere, valido per la ventiquattresima giornata di serie A

Domani l’Udinese affronterà in casa la Fiorentina di Cesare Prandelliin uno scontro tutto da vivere, valido per la ventiquattresima giornata di serie A. I precedenti in terra friulana sono piuttosto equilibrati, con il segno “X” a prevalere. Se ne contano, infatti, ben 17, a fronte di 15 successi friulani e 12 gigliati. I bianconeri non si impongono addirittura da cinque anni, dal 20 aprile 2016, quando la gara terminò 2-1. Dopo di allora delusioni e qualche pareggio, come lo scorso campionato, quando il match si concluse con un nulla di fatto: 0-0 il finale. Quando pensi a Udinese-Fiorentina, la mente non può che tornare al 4 marzo 2018 e alla partita di Davide Astori. Fu proprio prima di un Udinese-Fiorentina che il giocatore perse la vita nella sua stanza di hotel, nella notte che avrebbe condotto al match. La gara, poi rinviata e recuperata successivamente, terminò con un 0-2 a favore dei Viola. Più in generale ecco per gli uomini di Gotti un motivo in più per uscire finalmente a battere il club gigliato, impresa non impossibile in questi ultimi anni, ma evidentemente una sorta di tabù per i friulani. Non ci sono ex nella sfida.