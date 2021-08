Udinese – Le formazioni ufficiali del match contro l’Ascoli

Sono stati finalmente sciolti tutti i dubbi ed ecco la prima formazione ufficiale della società bianconera. Scoprila insieme a noi

Inizia finalmente la stagione calcistica . La squadra friulana è pronta ad affrontare il suo primo impegno. L'avversario non è da sottovalutare , si è parecchio rinforzato in questo mercato estivo e punterà ai playoff della cadetteria nella prossima stagione. Stiamo parlando dell' Ascoli Piceno , guidato dall'allenatore Sottil. Mister Gotti e i suoi ragazzi sembrano essere pronti per questa sfida . Visto e considerato anche una preparazione iniziata prima e che dovrebbe far notare una maggiore prontezza da parte della squadra . Sono stati finalmente sciolti tutti i dubbi ed ecco la prima formazione ufficiale della società bianconera. Scoprila insieme a noi .

Ecco alla fine le decisioni delle due squadre. Sorpresa incredibile nell'Udinese che schiera titolare come difensore centrale Stryger Larsen . Novità del giorno, solo seguendo il match potremo scoprire se questa nuova idea del mister Luca Gotti può essere proficua. Andiamo adesso a vedere come potersi godere il ritorno in campo della società che gioca alla Dacia Arena. Seguite l'articolo per scoprire le informazioni sul match.

La partita è finalmente visibile alla Dacia Arena, la casa dei tifosi friulani. I tagliandi erano in vendita fino a ieri sera. In caso di mancato acquisto, potete stare tranquilli. Basta accendere il televisore, prendere birra e patatine, sedersi comodi sul divano e mettere il canale 20 del digitale terrestre. In questo modo potrete gustarvi il match gratis e in completa tranquillità. Inizia la stagione, ma il mercato non va mai in vacanza. Nelle ultime ore, ci sono stati dei contatti molto interessanti per diversi giocatori. Una prima punta sembra essere pronta per iniziare la nuova avventura in bianconero. Ecco di chi stiamo parlando. La Gazzetta è sicura <<<