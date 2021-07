News Udinese – Gasparini in prestito alla Pro Vercelli

Manuel Gasparini, giovane portiere classe 2002, è stato ceduto in prestito secco alla Pro Vercelli: i dettagli

L'Udinese è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la prossima stagione. In questi giorni, i bianconeri stanno svolgendo lavori atletici tra campo e strutture interne della Dacia Arena. Il ritiro si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto a Sankt Veit. In Carinzia, i friulani troveranno diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. I ragazi di Gotti disputeranno tre o quattro amichevoli nel pre campionato, ma sono ancora da organizzare. L'unica novità riguarda l'annullamento del match contro il Watford a causa delle restrizioni dovute al Covid. La sfida, in programma a Vicarage Road il 7 agosto, è stata quindi cancellata. Chi non partirà per l'Austria è sicuramente Manuel Gasparini, pronto ad iniziare una nuova avventura. Vediamo i dettagli.