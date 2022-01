Notizie Udinese – Gasperini ha tanti dubbi / Cioffi invece…

Domani alle ore 16:30, l'Udinese dovrebbe scendere in campo contro l'Atalanta. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Redazione

Sembra incredibile, ma è tutto vero. L'Udinese non scende in campo dalla vittoria per 0-4 contro il Cagliari. Era il 18 dicembre. Successivamente, non sono state disputate le partite contro Salernitana e Fiorentina. In un primo momento, anche la gara contro l'Atalanta sembrava non fosse possibile giocarla, invece, salvo sorprese, i due team si daranno battaglia. All'andata, i bianconeri hanno raggiunto il pareggio nei minuti finali della gara. Domani, la Dea vuole vendicarsi. Si preannuncia un match aperto e divertente. Tuttavia, ci saranno parecchie assenze. Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Cioffi

Non è facile ipotizzare l'undici friulano dato che attualmente si contano ben 12 calciatori positivi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani non dovrebbero essere a disposizione Ilija Nestorovski, Brandon Soppy, Victor Makengo, Destiny Udogie, Walace e Marvin Zeegelaar. Gli altri contagiati non si conoscono. Bisognerà aspettare la lista dei convocati. Cioffi dovrebbe optare per il solito 3-5-2 con Silvestri, Perez, Becao e Nuytinck in difesa. A destra Molina ed a sinistra Success. In mezzo al campo sono pronti Jajalo, Arslan e Samardzic (alla prima da titolare in campionato). Coppia d'attacco formata da Deulofeu e Pussetto, dato che c'è qualche dubbio sulle condizioni di Beto. Ma passiamo alle scelte di Gasperini.

Gasperini

Questo pomeriggio, l'Atalanta ha comunicato tre nuove positività, ma non si sa se sono giocatori o membri dello staff. Stando alle ultime indiscrezioni, Musso dovrebbe essersi negativizzato. Domani può giocare lui. Linea difensiva composta da Toloi, Djimsiti e Palomino (in ballottaggio con Demiral). Sulle fasce Hateboer, Zappacosta e Mahele sono in tre per due posti. Favoriti l'italiano e l'olandese. Freuler è squalificato. Al suo posto giocherà Koopmeiners, il quale agirà di fianco al connazionale De Roon. In attacco, l'unico sicuro out è l'infortunato Zapata. Ballottaggio tra Pessina, Miranchuk, Malinovskyi ed Ilicic per supportare Muriel. Nel frattempo, ecco i precedenti tra le due squadre <<<