News Udinese – Ballardini a caccia del riscatto sulla strada dei friulani: l’analisi sul Genoa

L’Udinese affronta il Genoa nell’anticipo del sabato sera della ventisettesima giornata di serie A, in quel di “Marassi”. La squadra di Gotti vorrà migliorare il proprio trend

L’Udinese affronta il Genoa nell’anticipo del sabato sera della ventisettesima giornata di serie A, in quel di “Marassi”. La squadra di Gottivorrà migliorare il proprio trend positivo che l’hanno portata al decimo posto, con uno scorcio sulla parte sinistra della classifica. Contro avrà i rossoblu che arrivano da qualche sconfitta di troppo con delle big del campionato come Inter e Roma, dopo la rincorsa ad inizio 2021 che li aveva visti grande protagonisti. Il principale fautore di questo rilancio è stato Davide Ballardini, un vero amuleto a Genova, ha sempre fatto bene in rossoblu ogni volta che ha allenato il “Grifone”. Arrivato a dicembre, con una squadra in piena zona retrocessione, rigenera i rossoblu fino a condurli ad una posizione di tutto rispetto con un andamento da zona Champions, prima delle ultime frenate. Ora sicuramente ci sarà voglia di riscatto e quella con l’Udinese è una sfida per loro da sfruttare. Compito di Gotti impedirlo. La rinascita di Ballardini è stata possibile anche dando una fisionomia ben precisa alla squadra, con modulo e un undici titolare sicuro, ponendo fine alla confusione che regnava sovrana, aiutato da alcuni uomini chiave arrivati dal mercato di gennaio. Parliamo di Kevin Strootman, tornato in Italia dal Marsiglia, un faro nel centrocampo genoano, insieme a Badelj e Zajc.